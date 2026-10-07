El presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Ejecutivo canario, Manuel Domínguez, considera el aumento de la oferta en vivienda una de las claves para poder solucionar el problema

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha ratificado la posición de su formación en materia de vivienda y ha defendido la protección de los propietarios particulares del archipiélago como uno de los elementos necesarios para afrontar la actual crisis habitacional.

Domínguez, en declaraciones para Televisión Canaria, ha situado la responsabilidad de la situación actual en el Gobierno central y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de tratar de «eximirse de sus obligaciones» en una materia que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de España y Canarias.

La posición del PP canario se produce en plena confrontación política sobre las medidas para hacer frente al acceso a la vivienda. El Congreso rechazó recientemente dos decretos impulsados por el Gobierno central, mientras el Ejecutivo ha vuelto a aprobar este martes nuevos reales decretos con medidas de protección a los inquilinos y a los pequeños propietarios.

Incremento de la oferta

Frente a las medidas de intervención del mercado planteadas por el Gobierno central, el PP defiende como principal vía de solución el incremento de la oferta. La formación sostiene que es necesario facilitar la construcción de nuevas viviendas, agilizar las licencias urbanísticas, movilizar suelo y reducir determinados costes e impuestos asociados a la promoción residencial.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, durante una entrevista en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’

Esta apuesta por incrementar el parque residencial también forma parte del discurso nacional del partido, que cifra en cientos de miles las viviendas que, a su juicio, es necesario construir para corregir el déficit existente.