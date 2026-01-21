Domínguez defiende más inversión pública para superar el 2% de crecimiento y Clavijo reclama que la riqueza del turismo se quede en las islas

Domínguez vincula el crecimiento económico de 2026 a la inversión y al impulso del turismo. RTVC

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, advirtió este martes en Fitur de que las previsiones económicas para 2026, con un crecimiento estimado del 1,9% del PIB, resultan insuficientes para seguir creando empleo, por lo que subrayó la necesidad de potenciar la industria turística y acelerar la inversión pública para situar el crecimiento por encima del 2%.

Domínguez destacó que el turismo cerró 2024 con 22.000 millones de euros y que en 2025 podría superar los 23.000 millones, cifras que, a su juicio, deben servir para consolidar el modelo turístico y aumentar el gasto por visitante, clave para generar empleo y estabilidad económica. Canarias, recordó, lidera actualmente el crecimiento de afiliados a la Seguridad Social en España.

En este contexto, el vicepresidente defendió una mayor inversión desde todas las administraciones —ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico— para que el crecimiento económico se traduzca en creación de puestos de trabajo en 2026.

Mejora del poder adquisitivo

Por su parte, el Ejecutivo canario insistió en que la riqueza generada por el turismo debe repercutir directamente en los residentes, destacando la mejora del poder adquisitivo de más de 200.000 trabajadores gracias a subidas salariales por encima del IPC y la puesta en marcha de proyectos financiados con capital privado destinados a infraestructuras y acciones sociales.

Asimismo, el Gobierno reiteró su rechazo al incremento de las tasas aeroportuarias y a la falta de inversión en los aeropuertos canarios, reclamando la cogestión de estas infraestructuras, tal y como contempla el Estatuto de Autonomía, para garantizar una conectividad adecuada y un desarrollo equilibrado del archipiélago.