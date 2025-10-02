ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dormir en la calle para conseguir una plaza: la odisea de los estudiantes de FP de Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Muchos centros de FP en Las Palmas de Gran Canaria otorgan las plazas restantes por orden de llegado, lo que obliga a muchos jóvenes a dormir en la calle para ser los primeros en hacer la matrícula

Conseguir una plaza para estudiar Formación Profesional (FP) en la rama sanitaria en la capital grancanaria se ha convertido en una odisea.

RTVC

Muchos estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria que aspiran a cursar una FP se han visto obligados a dormir en la calle durante días para conseguir una plaza.

Estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria obligados a dormir en la calle para conseguir una plaza de FP
Estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria obligados a dormir en la calle para conseguir una plaza de FP

Una vez completado el cupo inicial, algunos centros otorgan las plazas que quedan por orden de llegada, sin tener en cuenta la nota. El primero que llegue a la administración del centro y haga la matrícula, se quedará con la plaza vacante, una situación de la que se aquejan los futuros estudiantes.

Sin embargo, a pesar de dormir al aire libre durante días para hacer la inscripción, esto no garantiza la matriculación del alumnado.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Los estudiantes en Canarias piden contundencia contra Israel y muestran su apoyo al pueblo palestino

Fallece la etóloga Jane Goodall

La muñeca ‘Leonor Militar’ saldrá a la venta en octubre

Desactivada la prealerta por lluvias en Fuerteventura y Lanzarote

John Travolta, de vuelta en Sardina del Norte para el rodaje de Mareas Negras

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025