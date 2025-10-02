Muchos centros de FP en Las Palmas de Gran Canaria otorgan las plazas restantes por orden de llegado, lo que obliga a muchos jóvenes a dormir en la calle para ser los primeros en hacer la matrícula

Conseguir una plaza para estudiar Formación Profesional (FP) en la rama sanitaria en la capital grancanaria se ha convertido en una odisea.

RTVC

Muchos estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria que aspiran a cursar una FP se han visto obligados a dormir en la calle durante días para conseguir una plaza.

Una vez completado el cupo inicial, algunos centros otorgan las plazas que quedan por orden de llegada, sin tener en cuenta la nota. El primero que llegue a la administración del centro y haga la matrícula, se quedará con la plaza vacante, una situación de la que se aquejan los futuros estudiantes.

Sin embargo, a pesar de dormir al aire libre durante días para hacer la inscripción, esto no garantiza la matriculación del alumnado.