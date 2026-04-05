La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por un incendio, que había sido originado en la cocina de la vivienda

Dos personas, de 72 y 80 años, han resultado afectadas de una intoxicación por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda de Las Tierritas, en el municipio de Santa Cruz de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 14:35 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por el incendio, que había sido originado en la cocina de la vivienda, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Llegada de bomberos

Las dos personas ocupantes de la vivienda extinguieron el fuego antes de la llegada de los bomberos, que ventilaron y revisaron el inmueble. A su llegada, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a las dos personas afectadas antes de trasladarlas al Hospital General de La Palma.

Efectivos policiales colaboraron en el dispositivo de emergencia.