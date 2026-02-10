El acusado aceptó la condena junto al pago de una multa de 5.000 euros

Un acusado de obtener mediante engaño fotografías de una menor de 14 años sin ropa aceptó este martes durante la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, una pena de dos años de cárcel y el pago de una multa de 5.000 euros.

Dos años de prisión por engañar a una menor y obtener fotos suyas desnuda/ Archivo RTVC

Según la sentencia de conformidad, el acusado no ingresará en prisión siempre que no cometa ningún delito durante un período de cinco años. Asimismo, deberá mantenerse alejado de la víctima, que actualmente tiene 21 años, durante dos años, tiempo en el que también tendrá prohibido comunicarse con ella.

El acusado simuló ser una agencia de modelos

Estos hechos se remontan a agosto de 2019 cuando el encausado contactó con la menor mediante Internet y la convenció para que le enviara nueve instantáneas sin ropa.

La Fiscalía le atribuía dos delitos de agresión sexual a menor por lo que pedía una condena de siete años y medio de prisión y pago de 1.000 euros a la joven, cifra que finalmente se ha incrementado a 5.000 y el acusado ha aceptado.

Según el escrito fiscal, el encausado se habría aprovechado del anonimato que dan las redes sociales y haciendo uso de su perfil contactó con la denunciante, a sabiendas que la misma era menor de edad, y simuló, procurando darle apariencia de autenticidad, ser una agencia de modelos.

El hombre consiguió con el engaño que la joven le enviara nueve fotografías pero, a continuación, al ver que se trataba de un engaño, la menor procedió a presentar una denuncia.