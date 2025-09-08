Dos coches colisionan en la carretera de Tahíche

Los dos coches colisionaron de forma frontal y se encontraban ambos en posición de la marcha según informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informaba este lunes de un accidente de tráfico donde dos coches colisionaron en la LZ-10 dirección Nazaret, en Tahíche, Lanzarote.

Uno de los coches afectados en la colisión. Imagen cedida: Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias se desplazó al lugar tras recibir una alerta por parte del CECOES. Al llegar al lugar, comprobaron que los dos vehículos habían colisionado frontalmente y se encontraban ambos en posición de la marcha.

Los sanitarios de la ambulancia atendieron a los afectados

Los ocupantes fueron atendidos por los sanitarios de la ambulancia que se trasladó al lugar. A su vez, el equipo el equipo del Consorcio de Seguridad y Emergencias procedió a desconectar las baterías de los vehículos para evitar algún posible riesgo.

Otro de los coches afectados en la colisión. Imagen cedida: Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Posteriormente limpiaron la calzada. Asimismo, con las indicaciones de la Guardia Civil, se retiraron los coches de la vía para que se pudiera restablecer el tráfico lo más pronto posible.

Una vez asegurada la zona y verificado que no había más riesgos, se tomaron los datos pertinentes y se informó al CECOES.