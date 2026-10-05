Cataluña se está llevando la peor parte del temporal de lluvia y dos personas han desaparecido como consecuencia de la fuerza con la que ha corrido el agua

Efectivos del cuerpo de bomberos buscan posibles desaparecidos tras las fuertes lluvias en la localidad de Pineda de Mar. EFE/ Quique Garcia

El temporal persiste este lunes en la mayor parte de la península, con la situación más adversa en Cataluña, donde dos personas siguen desaparecidas y dos han fallecido, y el Gobierno decidirá el martes si declara zona catastrófica los municipios afectados.

En Cataluña, los equipos de emergencias buscan a dos desaparecidos: uno de ellos es una persona a quien dos testigos vieron como lo arrastraba el agua en Pineda de Mar (Barcelona).

Declaración de zona catastrófica

Durante este lunes, los alcaldes de los municipios catalanes del Vallès Oriental, de los más afectados por la tormenta junto con los de la comarca colindante de Selva, han pedido a la delegación del Gobierno de España, a través de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, la declaración de zona catastrófica.

En ambos territorios se han registrado incidencias “graves” y afectaciones “importantes”, ha advertido este lunes en una rueda de prensa la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon.

En el caso del Vallès Oriental, de hecho, un episodio imprevisto de lluvias torrenciales ha obligado a pedir el confinamiento de la población de la comarca desde primera hora de la mañana, medida que ya ha sido levantada por la mejora de la situación.

Sin suministro eléctrico

Paralelamente, la compañía Endesa ha cifrado en 10.259 los clientes que se encuentran sin suministro eléctrico en Cataluña, ha informado este lunes Protección Civil de la Generalitat a través de la red social X.

Además, el Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrado un total de 29 vuelos cancelados este lunes, mientras las operaciones con salida desde El Prat retrasadas suman cerca de 120, según los datos que pueden verse en la web de Aena desde las 12:00 horas de este lunes.

Paquete medidas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Ejecutivo catalán aprobará este martes un primer paquete extraordinario y urgente de ayudas por valor de 75 millones de euros para acelerar la recuperación de los municipios, empresas y actividades afectadas por las lluvias torrenciales.

Illa ha destacado que se trata de un primer paquete de ayudas extraordinarias y urgentes, que se podría ampliar a medida que se vayan evaluando los daños causados por un episodio de lluvias torrenciales «inédito», el primero de estas características en Cataluña, con sólo tres antecedentes en las últimas tres décadas en el Mediterráneo.

Hospitales y colegios

El presidente autonómico también ha detallado que las lluvias han provocado afectaciones «no menores» en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que recupera de forma progresiva su actividad, y que la situación «más delicada» la afronta el Hospital de Granollers, con una «afectación severa» que obliga a derivar algunos servicios de urgencias y farmacia a otros centros.

Además, en 16 centros docentes no se ha podido llevar a cabo la actividad escolar en condiciones este lunes, por lo que la Consejería de Educación y los ayuntamientos están analizando la situación para anunciar lo antes posible cuáles podrán abrir mañana.

Respecto a la movilidad, Illa ha destacado que en las carreteras se está experimentando una «recuperación progresiva», tras varios cortes por inundaciones, y que el Metro de Barcelona ya funciona con «normalidad», pese a algunas «afectaciones puntuales».

A partir del miércoles, el temporal comienza a perder intensidad

Los próximos días estarán marcados de nuevo por lluvias en amplias zonas de España, que localmente serán fuertes o muy fuertes y podrán ir acompañados de granizo, ha explicado el portavoz de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén Del Campo, para precisar que en la segunda mitad de la semana irán en descenso a partir del miércoles.

Serán jornadas con un ambiente «incluso fresco para la época del año», aunque las temperaturas volverán a subir en el tramo final de la semana, ha añadido.