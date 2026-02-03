Dos detenidos por explotar laboralmente en un hotel de Corralejo a personas sin papeles y falsificar documentos

Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental al identificar en el hotel de Corralejo a 13 trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular

La Policía Nacional ha culminado una investigación que ha permitido esclarecer un entramado empresarial dedicado, presuntamente, a la explotación laboral de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular y a la falsificación documental en un hotel de Corralejo, con la detención de dos personas.

Trabajadores sin derechos

Las actuaciones tuvieron su origen el 26 de noviembre de 2025, tras un operativo conjunto desarrollado por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, en un establecimiento hotelero situado en la localidad de Corralejo, en el municipio de La Oliva.

Durante la actuación policial se identificó a trece trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular. Once de ellos, realizaban labores de limpieza careciendo de autorización de residencia y trabajo en España.

Como consecuencia de estos hechos, se formuló acta de infracción contra la empresa responsable y su administrador único por vulneración de la normativa de extranjería y laboral, proponiéndose sanciones económicas que ascienden a un total de 117.969,31 euros.

Modus operandi

Las diligencias posteriores permitieron constatar un modus operandi fraudulento consistente en la creación sucesiva de sociedades mercantiles con el objetivo de mantener de forma continuada el empleo ilegal de trabajadores extranjeros, dificultando el control administrativo y reduciendo de manera ilícita los costes laborales, así como las obligaciones en materia de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.

Asimismo, la investigación reveló indicios de falsedad documental mediante el uso fraudulento de identidades de terceros y la manipulación de documentación oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de simular una apariencia de legalidad y encubrir la contratación irregular de trabajadores.

Como resultado de la investigación, el pasado 23 de enero de 2026 se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores, imputándose además al administrador único un delito de falsedad documental. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.