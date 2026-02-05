ES NOTICIA

Dos detenidos en Tenerife por captar a menores para prostituirlas

Uno de los educadores de un centro de protección del sur de Tenerife encontró pruebas en los móviles

Captaban a menores vulnerables para prostituirlas en el sur de Tenerife. El caso se destapó cuando uno de los educadores de un centro de protección encontró pruebas en uno de los teléfonos móviles de una de las víctimas.

El caso se descubrió por casualidad. Al menos 4 menores de 16 años mantuvieron relaciones con ellos. Los dos detenidos tenían cerca de 40 años y ya estaban condenados. Les pagaban por esas relaciones y las incitaban a mantener contactos con otros adultos.

Reducción de la condena

Los detenidos ya se han sentado en el banquillo de los acusados y han reconocido los hechos. Por el momento seguirán en prisión, pero han visto reducida su condena.

De 64 años a 12 de prisión para uno. Para el otro de los 38 a los 6 y medio. Dice la Fiscalía que ha tenido en cuenta la atenuante del reconocimiento y el abono de más indemnización de la que se pedía para las niñas

