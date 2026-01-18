A los heridos se les trasladó en ambulancias a Hospitales Universitarios San Roque Las Palmas de Gran Canaria

Dos heridos, en concreto, un hombre y una mujer, de 66 y 65 años respectivamente, han resultado heridos de carácter moderado al sufrir un vuelco con su turismo en la GC-1, en Las Palmas de Gran Canaria. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Servicio de Urgencias Canario

Los hechos se produjeron a las 11.58 horas en el kilómetro 2 de la autopista GC-1, en dirección sur, en el término municipal de la capital grancanaria. Además, hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que tanto el hombre como la mujer presentaban varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias a Hospitales Universitarios San Roque Las Palmas de Gran Canaria.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguraron la zona. Así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias oportunas.