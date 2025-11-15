Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los heridos, de 25 y 28 años de edad

Imagen archivo RTVC.

Un accidente de moto deja dos heridos en Tenerife. Dos personas han resultado heridas este viernes, una de ellas de carácter grave, tras sufrir una caída en moto en la TF-21, en el punto kilométrico 66, en el municipio de Vilaflor. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Recursos de emergencia

El suceso se produjo sobre las 13:50 horas de este viernes. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los heridos, de 25 y 28 años de edad, y heridas de diversa consideración. Uno de ellos, una mujer, resultó herida de carácter grave. Fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria debido a la gravedad de las lesiones, mientras el otro afectado, hombre, fue derivado en una ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.