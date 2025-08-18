Dos nuevos ramales que tienen como objetivo descongestionar uno de los puntos críticos de tráfico de la zona, por donde circulan diariamente más de 48.000 vehículos

Dos nuevos ramales para el Polígono Industrial del Valle de Güímar. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife pone en funcionamiento dos nuevos ramales en el enlace del Polígono Industrial del Valle de Güímar. Este proyecto, con una inversión de 2,9 millones de euros, tiene como objetivo descongestionar uno de los puntos críticos de tráfico en la zona, donde transitan diariamente más de 48.000 vehículos, según informa un comunicado.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explica que esta obra forma parte de un plan integral del Cabildo para dinamizar la movilidad en las áreas industriales de la isla y dar respuesta a una necesidad largamente reivindicada. “Este proyecto nos permitirá reducir significativamente las retenciones y mejorar el flujo de tráfico, haciendo que el acceso a los polígonos industriales sea más eficiente y seguro para empresas y para los vecinos de la comarca,” subrayó la presidenta. “Con estas obras mejoramos el tráfico diario de miles de conductores que utilizan este enlace”, añadió.

El alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín, señala que “es una gran noticia para el municipio de Arafo y para el Valle de Güímar. Ya se empiezan a ver los resultados de este proyecto que es muy necesario para la comarca porque estos dos ramales permitirán descongestionar la zona y darle fluidez al tráfico”. Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, indica que “estas actuaciones son claves para optimizar los tiempos de desplazamiento, tanto para los transportes de mercancías como para los usuarios de la TF-1”.

Nuevo carril de acceso a la TF-1

El nuevo carril de acceso para incorporarse a la TF-1, en sentido sur, desde el Enlace se ha desviado a la ubicación definitiva para poder ubicar un nuevo carril de acceso directo desde la TF 1, sentido sur, al Enlace. Para ello el Cabildo ha tenido que ejecutar las nuevas conducciones de pluviales y se han desplazado las paradas de guaguas existentes. De forma paralela, también entrará en servicio un nuevo ramal de salida directo desde la carretera TF-281 hacia la TF-1 en sentido sur. Este nuevo acceso está diseñado para mejorar la fluidez y seguridad del tráfico, evitando interferencias con otros movimientos.