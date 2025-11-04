La Policía Local sorprendió a los sospechosos con dos sacos repletos de fruta sustraída en Veneguera

La Policía Local de Mogán investiga a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito leve de hurto, tras ser sorprendidos con dos sacos llenos de aguacates que pesaban 57 kilogramos. Los frutos habrían sido sustraídos de varias fincas situadas en la zona de Veneguera.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia recibió un aviso del Jefe de Servicio sobre un vehículo sospechoso circulando por un camino rural frecuentado por agricultores. El comunicado advertía que sus ocupantes podrían estar implicados en robos de fruta en la zona.

Recuperación de la fruta

Los agentes localizaron el turismo e identificaron a sus dos ocupantes, quienes aseguraron proceder de la zona de la playa. Ambos tenían antecedentes penales. Durante la inspección del coche, los policías encontraron dos sacos blancos repletos de aguacates, y los sospechosos admitieron haberlos recogido “desde fuera de unas fincas”.

Tras informarles de sus derechos, los agentes les comunicaron que serían investigados por un delito contra el patrimonio. La Unidad de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y los aguacates fueron intervenidos cautelarmente.

Posteriormente, el propietario de la finca afectada reconoció la mercancía sustraída y formalizó la denuncia, lo que permitió cerrar la actuación policial con la recuperación íntegra del producto robado.