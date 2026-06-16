El Cabildo libera en la playa de Guacimeta a los ejemplares Margarita y José coincidiendo con el Día Mundial de las Tortugas Marinas

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Medio Ambiente y del Servicio de Rescate de Fauna Silvestre Accidentada, devolvió este martes al mar dos ejemplares de tortuga marina que habían sido rescatados en distintos puntos de la Isla y que completaron con éxito su proceso de recuperación tras varios meses de atención veterinaria y seguimiento especializado.

RTVC

La liberación tuvo lugar en la playa de Guacimeta. Lo hizo coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Tortugas Marinas, y contó con la participación del alumnado del CEIP Playa Honda. En la actividad también estuvieron presentes el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, y el concejal de Medio Ambiente, Raúl de León, quienes acompañaron al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, durante la jornada.

Educación ambiental y conservación marina

Durante el acto, Samuel Martín trasladó al alumnado la importancia de este tipo de actuaciones. Imprescindibles para la protección de las especies marinas que habitan en las aguas de Lanzarote.

“Cada tortuga que conseguimos devolver al mar es el resultado de meses de trabajo coordinado entre los profesionales que participan en su rescate, atención veterinaria y seguimiento. Detrás de cada liberación hay un importante esfuerzo que permite ofrecer una segunda oportunidad a animales que, de otra forma, tendrían muy difícil sobrevivir”, señaló.

El consejero destacó además el vínculo de Playa Honda con el entorno marino y el valor educativo de este tipo de iniciativas. “Playa Honda mantiene una estrecha relación con el mar y con la conservación de nuestro entorno natural. Poder celebrar esta liberación en Guacimeta, junto al alumnado del municipio, nos permite acercar a los más jóvenes el trabajo que se realiza para proteger especies tan emblemáticas como las tortugas marinas y transmitirles la importancia de cuidar nuestros ecosistemas”, apuntó.

Dos tortugas marinas regresan al océano tras superar meses de recuperación. Cabildo de Lanzarote

Dos historias de recuperación

Los ejemplares liberados fueron, por un lado, una tortuga bautizada como Margarita, localizada el pasado 4 de marzo en la zona de El Golfo. Por el otro, una conocida como José, encontrada el 31 de enero en la playa de Famara.

Margarita apareció enredada en un saco de rafia. Presentaba diversas heridas y síntomas de debilidad, circunstancias que obligaron a activar su rescate y posterior tratamiento especializado.

Por su parte, José fue hallada varada, muy delgada y sin uno de sus ojos. Motivo por lo que también requirió varios meses de atención y seguimiento antes de poder regresar a su hábitat natural.

Un servicio activo las 24 horas

El Cabildo de Lanzarote recordó que el Servicio de Recogida de Fauna Silvestre Accidentada dispone del teléfono 696733177 para comunicar incidencias relacionadas con animales silvestres heridos o en situación de riesgo.

Asimismo, la ciudadanía puede realizar avisos a través del 112 o mediante el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que mantiene operativo este servicio durante las 24 horas del día para activar a los Agentes de Medio Ambiente cuando resulte necesario.