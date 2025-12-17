ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dos trabajadores de un hotel de Tenerife roban más de 100.000 euros del disco-bar

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Los dos trabajadores han sido detenidos acusados de robar de forma continuada durante dos años en el disco-bar del hotel donde trabajaban, llevándose en total más de 100.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a dos hombres, de 58 y 52 años de edad, que habrían sustraído más de 100.000 euros de la recaudación del disco-bar del hotel donde trabajaban. Están acusados de un delito continuado de apropiación indebida y estafa agravado por la elevada cuantía sustraída.

Disco-bar de un hotel
Disco-bar de un hotel

Denuncia del hotel

La investigación se inició tras la denuncia presentada por los responsables del establecimiento hotelero, situado en la zona costera de Adeje.

Así, según comunicaron a los agentes, una auditoría interna habría detectado la posible sustracción de, aproximadamente, 100.000 euros procedentes de la recaudación del disco-bar del establecimiento. Las anomalías señalaban directamente a dos empleados con contratos de larga duración en la empresa.

Modus operandi

Una vez recabadas las pruebas necesarias, los agentes procedieron a su detención. El modus operandi detectado reveló que los trabajadores, una vez que recibían las comandas de los clientes y el cobro del importe en efectivo, anulaban dichas operaciones en el sistema informático del local. Con ello, trataban de evitar que los responsables detectaran irregularidades en el balance diario, repartiendo entre ambos el dinero al final de la jornada.

Este delito se habría cometido de forma continuada durante dos años. De ahí la elevada cuantía total sustraída a las arcas de la empresa, que supera los 100.000 euros.

Los detenidos, por su parte, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Trump ordena el bloqueo de todos los petroleros que pasen por Venezuela

Identifican tres nuevas variedades de viña en La Palma

El tranvía prestará servicio esta Nochebuena hasta las 20:30 horas

Cerca de 40.000 desempleados se beneficiarán de los cursos de formación del Gobierno de Canarias

El Cabildo de Tenerife da luz verde al convenio para transformar el frente litoral de Santa Cruz de Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025