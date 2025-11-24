El Dreamland Gran Canaria aporta ocho internacionales a las ventanas FIBA

Miquel Salvó, Nico Brussino, Louis Labeyrie, Andrew Albicy, Kur Kuath, Braian Angola, Ziga Samar y Lucas Maniema pasarán con sus respectivas selecciones la ventana FIBA

El Gran Canaria aporta ocho internacionales a las ventanas FIBA / Dreamland Gran Canaria

Los jugadores del Dreamland Gran Canaria Miquel Salvó, Nico Brussino, Louis Labeyrie, Andrew Albicy, Kur Kuath, Braian Angola, Ziga Samar y Lucas Maniema pasarán con sus respectivas selecciones la ventana FIBA, que arranca este, y que están enmarcadas en la disputa de las fases clasificatorias para la Copa del Mundo 2027 que se celebrará en Catar.

Por lo tanto, del primer equipo amarillo solo se quedarán en la isla Isaiah Wong, Mike Tobey, Eric Vila y Pierre Pelos.

Las selecciones europeas

Miquel Salvó estará a las órdenes de Chus Mateo en los encuentros que supondrán el debut del nuevo seleccionador nacional, pudiendo tener minutos el 27 de noviembre, ante Dinamarca en tierras danesas, y el 30 de noviembre, ante Georgia, en el Pabellón Insular Santiago Martín de La Laguna.

Esta previa europea también la jugarán Andrew Albicy y Louis Labeyrie con el combinado nacional de Francia, que jugará el 28 de noviembre ante Bélgica en casa, y el lunes 1 de diciembre en Finlandia.

Esos mismos días, el viernes 28 y el lunes 1, jugará la Eslovenia de Ziga Samar ante Estonia como local, y a Suecia como visitante.

Además, el joven Lucas Maniema repite llamada de la selección absoluta de Suiza que, tras clasificarse en las dos fases previas, se enfrenta en esta ‘ventana FIBA’ a Serbia, el jueves 27, y a Turquía el domingo 30.

Los amarillos que cruzan el océano

A estos cinco internacionales se le suman tres que tendrán que cambiar de continente: Nico Brussino, Braian Angola y Kur Kuath.

El argentino, Nico Brussino, jugará con la albiceleste ante Cuba en La Habana en la noche del 27 al 28, para luego recibir a los cubanos en Buenos Aires el lunes 1 de diciembre a las 22:00 horas.

Por su parte, Braian Angola con Colombia enfrentará a Venezuela en la madrugada del 27 al 28, y luego visitarán a los venezolanos en Caracas el domingo 30 a las 22:10 horas.

Por último, el tercer jugador amarillo que hace las maletas para cambiar de continente es Kur Kuath, que con Sudán del Sur se medirá a Libia el jueves 27 a las 13:00 horas; a Cabo Verde el viernes 28 a las 13:00 horas; y a Camerún, el domingo 30, a las 10:00 horas de la mañana.