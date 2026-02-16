Dreamland Gran Canaria vs Bilbao Basket | J19 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Bilbao Basket. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 18 de febrero. Partido correspondiente a la J19 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria y Bilbao Basket se enfrentan este miércoles 18 de febrero a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Bilbao Basket | J19 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto vasco es noveno en la liga nacional. El Granca ganó en la jornada 20 contra el Coviran Granada. Mientras que el equipo bilbaíno llega al encuentro tras perder ante el Baskonia en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Bilbao Basket

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el Bilbao Basket ocupa la novena posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y Bilbao Basket

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha ganado dos de esos cinco, dando la casualidad que en estos últimos cinco siempre ha ganado el equipo local.

Te puede interesar: