Dreamland Gran Canaria vs Joventut. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 15 de noviembre. Partido correspondiente a la J7 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria vs Joventut se enfrentan el 15 de noviembre a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Joventut Badalona | J7 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 5º en la liga nacional. El Granca ganó en la jornada 6 contra el Río Breogán. Mientras que el equipo badalonés llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en casa.

Posiciones en la clasificación del Dreamland Gran Canaria y Joventut Badalona

Últimos enfrentamientos H2H entre el Dreamland Gran Canaria y Joventut

En los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos equipos cada uno ha ganado un partido, coincidiendo con que ambos han ganado tanto de local como de visitante.

Te puede interesar:

Resultados de Liga Endesa

Toda la competición de Liga Endesa

Calendario de Liga Endesa