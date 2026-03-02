Dreamland Gran Canaria vs Real Madrid | J21 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Real Madrid. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 8 de marzo. Partido correspondiente a la J21 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria y Real Madrid se enfrentan este domingo 8 de marzo a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Real Madrid | J21 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto madrileño es primero en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 19 contra el Bilbao Basket. Mientras que el equipo madridista llega al encuentro tras ganar ante el Unicaja en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Real Madrid

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el Real Madrid ocupa la primera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y Real Madrid

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Real Madrid ha ganado todas las veces que se han enfrentado.

