Dreamland Gran Canaria vs UCAM Murcia | J14 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs UCAM Murcia. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 3 de enero. Partido correspondiente a la J14 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC
Dreamland Gran Canaria y UCAM Murcia se enfrentan este sábado 3 de enero a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Endesa.
El equipo grancanario se encuentra en la décima posición de la clasificación mientras que el conjunto murciano es segundo en la liga nacional. El Granca llega al encuentro tras perder su último partido ante el San Pablo Burgos. Mientras que el equipo murciano también llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en la liga.
Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y UCAM Murcia
En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en décima posición. En cambio, el UCAM Murcia ocupa la segunda posición.
Últimos enfrentamientos H2H entre el Dreamland Gran Canaria y UCAM Murcia
En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha ganado tres de esos cinco.