Tres drones para vigilar el Puerto de La Luz y de Las Palmas

La Autoridad Portuaria de Las Palmas adquiere tres drones para mejorar la seguridad del Puerto de la Luz y de Las Palmas por 50.000 euros

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha adquirido por unos 50.000 euros tres drones de última generación para reforzar la seguridad del Puerto de La Luz y de Las Palmas, unos dispositivos que ha presentado este martes.

Los drones de última generación reforzarán la seguridad del Puerto de la Luz y de Las Palmas / Europa Press / Archivo

Esta incorporación supone un salto cualitativo en la seguridad portuaria y mejora la capacidad de respuesta ante emergencias, según ha destacado en un comunicado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada.

La incorporación de drones a la Policía Portuaria es un paso decisivo para garantizar un puerto más seguro, sostenible e innovador, preparado para los retos presentes y futuros, ha dicho.

Drones de última generación

Se trata de drones con prestaciones diferenciadas y complementarias que destacan por su gran autonomía de vuelo y alta precisión. Pueden equiparse con cámaras multiespectrales, focos infrarrojos o altavoces de largo alcance, lo que los convierte en una herramienta idónea para operaciones de vigilancia compleja, rescates y apoyo técnico en inspecciones de infraestructuras.

Concretamente, el modelo DJI Mavic 3 Enterprise Thermal, más compacto y manejable, está diseñado para intervenciones rápidas e incorpora una cámara térmica que permite localizar personas de noche, detectar focos de calor y apoyar en incendios, además de accesorios de seguridad como paracaídas y baliza anticolisión.

Por su parte, el SwellPro Splash Drone 4 es el único totalmente resistente al agua salada, capaz de amerizar y grabar imágenes bajo la superficie. Diseñado específicamente para rescates en el mar, puede transportar y soltar objetos, como los dispositivos salvavidas OneUp, que se despliegan automáticamente en contacto con el agua, detalla Puertos de Las Palmas en su nota.