Más de 30 colectivos ecologistas, grupos de estudio y de conservación de toda Canarias han rechazado la reactivación del proyecto del Siam Park en Gran Canaria

Como han advertido las más de 30 colectivos ecologistas, grupos de estudio y de conservación de toda Canarias han rechazado la reactivación del proyecto del Siam Park en Gran Canaria en un comunicado conjunto, es «una decisión profundamente irresponsable desde el punto de vista ambiental, climático y de seguridad pública».

Ecologistas alertan del riesgo del Siam Park de Gran Canaria por ir en una zona inundable. EFE

El «megaproyecto» pretende levantarse en la desembocadura de varios barrancos, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en un contexto «marcado por el aumento de fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático», alertan.

Las catástrofes recientes de inundaciones han puesto de nuevo sobre la mesa las consecuencias devastadoras de ocupar y «domesticar» los barrancos mediante canalizaciones y encauzamientos artificiales que «pueden no ser suficientes en caso de que se produzcan lluvias torrenciales de gran magnitud», aseguran.

A juicio de estos colectivos, construir un parque acuático y nuevas infraestructuras turísticas en este tipo de espacios supone «una imprudencia y una temeridad», más aún cuando «el propio proyecto reconoce el carácter inundable de la zona».

Proyecto iniciado en 2012

El proyecto del Siam Park, iniciado en 2012, «arrastra más de una década de tramitaciones fallidas, sentencias judiciales en contra y una fuerte contestación social» porque, según los firmantes de este manifiesto, «no encaja, ni legal ni ambientalmente, en la zona propuesta».

Pese a ello, ha sido declarado Proyecto de Interés Estratégico por el Gobierno de Canarias y ha contado con el «respaldo político del Cabildo de Gran Canaria, intentando blindarlo políticamente y acelerar su tramitación».

Entre las irregularidades que exponen los denunciantes destacan que se han autorizado las canalizaciones iniciales sin los informes de titularidad oportunos, sin los estudios de impacto ambiental ni las evaluaciones preceptivas, además de suponer un consumo de agua «absolutamente desproporcionado».

Incluye oferta alojativa

El proyecto, que incluye una nueva oferta alojativa, con hoteles de hasta diez plantas y más de 450 nuevas camas turísticas, profundiza en «un modelo de turismo de masas cada vez más cuestionado socialmente por su impacto sobre el territorio, los recursos naturales y la precarización del empleo«, argumentan.

Para estos colectivos, insistir en este «megaproyecto» supone «perpetuar un modelo económico obsoleto y además peligroso, ajeno a la realidad climática actual y a las advertencias científicas».

«Canarias no necesita más parques acuáticos ni megaproyectos de ocio orientados al lucro privado» sino «renaturalizar estos espacios, recuperar los barrancos y su función natural, y apostar por alternativas pensadas para el bienestar de la población» como zonas verdes, espacios de paseo, deporte al aire libre y proyectos públicos que devuelvan el territorio a la gente, aseveran.