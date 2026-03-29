Más de un centenar de carrozas y miles de mascaritas transforman Playa del Inglés en una pista de circo multitudinaria

El Carnaval Internacional de Maspalomas ha vuelto a demostrar por qué ostenta el título de Fiesta de Interés Turístico de Canarias. En una jornada donde la magia y el color dominaron las calles, la Gran Cabalgata congregó a cientos de miles de personas, consolidándose definitivamente como la cita más multitudinaria de las carnestolendas del sur de la isla.

La Asociación China de las Islas Canarias durante su participación en la Gran Cabalgata | Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

La comitiva arrancó puntualmente a las 17:00 horas desde la Avenida de Italia tras la tradicional cuenta atrás que lideraron las autoridades municipales. El alcalde Marco Aurelio Pérez, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y los ediles Yilenia Vega y José Carlos Álamo encabezaron el inicio de un desfile que, bajo la temática circense, sumó un total de 108 carrozas a lo largo de las avenidas Italia y Gran Canaria.

Batucadas, comparsas, murgas y… dragones

El desfile contó con una apertura de lujo que protagonizaron grupos como la Comparsa Cumbacheros, la Batucada Aborigen y la murga Las Crazy Trotas. Tras el ritmo de la Comparsa Cayo Mambí y la Batucada Piratas del Caribe, el público centró su mirada en el brillo de la corte real, donde destacaron la Reina del Carnaval, Estrella Jiménez, la Gran Dama, Inmaculada Ojeda, y el Drag Ávalon.

La Asociación China de las Islas Canarias merece una mención especial en esta edición, ya que aportó una nota exótica y espectacular con sus tradicionales dragones. Esta agrupación causó una gran impresión entre los asistentes durante su primera participación en el evento, integrándose perfectamente en el crisol de culturas que define a Maspalomas.

Humor y sátira durante el recorrido

La imaginación de los participantes no encontró límites, desde disfraces inspirados estrictamente en el circo hasta sátiras políticas con representaciones de figuras como Donald Trump. Para garantizar que la fiesta transcurriera con fluidez, el Ayuntamiento desplegó un complejo dispositivo de movilidad con servicios especiales de transporte público, mientras que la Televisión Canaria llevó el recorrido en directo a todos los hogares.

Este domingo, el circo de Maspalomas ofrecerá su última función con el tradicional entierro de la sardina, un acto que pondrá el broche de oro a la edición. Los asistentes podrán disfrutar de un concierto tributo a Juan Luis Guerra para despedir las fiestas.

Galería de imágenes