La subida de precios podría girar en torno al 3,5 %

El encarecimiento de los precios provocado por la guerra en Irán golpea con fuerza a la economía de los hogares canarios, reduciendo de manera significativa su capacidad de ahorro. Una parte cada vez mayor del salario se destina ahora a cubrir gastos básicos que no dejan de aumentar.

El origen de esta subida se encuentra en el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que transita cerca del 20 % del petróleo mundial. Esta situación ha desencadenado un efecto en cadena que impacta tanto en la industria como en el consumo diario.

Inflación y sin capacidad de ahorro

Los conductores ya perciben el aumento en el precio del combustible, con incrementos de entre tres y diez euros por depósito, mientras el litro se sitúa en torno a 1,30 o 1,40 euros.

La cesta de la compra también refleja esta tendencia. Productos que antes costaban entre 45 y 50 euros ahora se acercan a los 60.

La economía de los hogares canarios se ve afectada por la guerra de Irán/ Archivo RTVC

El encarecimiento del transporte, directamente ligado al precio del combustible, repercute especialmente en territorios insulares. Además, el aumento en fertilizantes y gas natural agrava la situación.

Los economistas prevén cerrar el año con una inflación del 3,5 %, lo que prácticamente elimina la capacidad de ahorro de muchas familias.