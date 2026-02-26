La Consejería establece del 9 al 24 de abril el periodo de solicitud para los grados Básico, Medio y Superior

La Consejería de Educación abrirá próximamente el procedimiento de admisión del alumnado para el curso académico 2026/27. El periodo de solicitud para las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior en centros sostenidos con fondos públicos se desarrollará entre el 9 y el 24 de abril.

Educación abre en abril el plazo de admisión para la Formación Profesional del curso 2026/27 / Consejería de Educación

Por su parte, las enseñanzas artísticas superiores de diseño, música y arte dramático, así como las de idiomas, iniciarán este trámite un día antes, el 8 de abril.

Las personas interesadas tendrán la opción de presentar la documentación requerida de manera telemática, mediante la sede electrónica, o de forma presencial en el centro elegido como primera opción.

Calendario y plazos clave del proceso

El calendario fijado por el departamento que dirige Poli Suárez establece de forma ordenada todas las fases del procedimiento hasta el mes de julio. En paralelo a la recepción de solicitudes, el 9 de mayo se celebrará la prueba de acceso a la Formación Profesional para aquellas personas que opten por utilizar esta vía.

Tras la validación de los documentos, el 25 de junio se publicarán las listas provisionales de personas admitidas, excluidas y en reserva.

A partir de esa fecha se abrirá un periodo de reclamaciones y renuncias que se extenderá hasta el 29 de junio, garantizando así la correcta baremación. Finalmente, las listas definitivas de adjudicación de plazas se harán públicas el 2 de julio.

Formalización de la matrícula

Una vez resuelta la asignación, los estudiantes deberán formalizar su matrícula en diferentes plazos según su situación. El alumnado de continuidad y los repetidores de primer curso tendrán que realizar este trámite entre el 22 y el 29 de junio.

Por otro lado, el alumnado de nuevo ingreso podrá matricularse del 2 al 9 de julio, tras conocer las adjudicaciones definitivas.

El proceso contempla también nuevas asignaciones durante el mes de julio para quienes permanezcan en la lista de reserva, así como un procedimiento extraordinario en septiembre para los ciclos que dispongan de vacantes.

Crecimiento de la Formación Profesional dual

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno autonómico busca consolidar el nuevo modelo de Formación Profesional implantado en el archipiélago. La oferta formativa ha experimentado un notable impulso, aumentando en 258 grupos respecto al curso 2022/23.

Este crecimiento, superior al 11 %, se ha traducido en un incremento de más de 5.000 estudiantes en las aulas.

Además, el sistema educativo se ha reforzado con cerca de 4.000 docentes y ha consolidado el modelo dual gracias a la participación de 5.000 empresas colaboradoras, duplicando la cifra existente al inicio de este periodo.