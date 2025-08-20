Este refuerzo permitirá, asimismo, la creación de 114 nuevos grupos en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y otros 81 en FP

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, refuerza la plantilla docente de los centros públicos con 700 docentes adicionales para el curso escolar 2025/2026.

Imagen de archivo del consejero de Educación, Poli Suárez, durante la presentación del plan de simplificación administrativa y de mejora de la gestión de la educación en Canarias/ Consejería de Educación.

Este incremento garantiza que el sistema educativo canario disponga de la plantilla funcional necesaria para dar respuesta a las necesidades del año académico que comenzará el próximo 9 de septiembre.

Esta medida se enmarca en la estrategia de la Consejería de continuar reduciendo la ratio de estudiantes por aula. Este es uno de los compromisos prioritarios de este departamento para la presente legislatura.

Este refuerzo en la plantilla fortalece la equidad y la inclusión educativa

En este sentido, Suárez destacó que “el refuerzo de plantilla no solo garantiza mejores condiciones de aprendizaje, sino que también fortalece la equidad y la inclusión educativa, mejora la convivencia y atiende a las demandas realizadas por las familias”.

Estas incorporaciones, “responden al trabajo conjunto entre la administración y sindicatos para conseguir el objetivo y misión común de mejorar el sistema educativo de nuestra tierra”. Y, una vez más, concluyó Suárez, “se pone de manifiesto que ese camino pasa por el diálogo para alcanzar acuerdos como el histórico firmado el pasado abril”.

168 especialistas en Pedagogía Terapéutica

El refuerzo más significativo se concentra en el personal para la atención a la diversidad presente en las aulas canarias, con la incorporación de 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), de los cuales 63 prestarán servicio en Educación Primaria y otros 105 en el primer y segundo nivel de ESO, y la ampliación de 140 orientadores educativos en ambas etapas.

Por su parte, en las enseñanzas básicas se refuerzan las etapas de Educación Infantil y Primaria, con la incorporación, en la primera de ambas, de 65 maestros y, en la segunda, de otros 121 profesionales.

Estos incrementos permiten atender mejor la escolarización en los primeros niveles, contribuyendo a la bajada de ratios en las aulas, lo que se traduce en la creación de 114 nuevos grupos en ambas etapas, distribuidos de la siguiente forma: 35 en el primer ciclo de Educación Infantil, 9 en el segundo ciclo de esta misma etapa, 61 en Primaria y, por último, otros nueve en ESO.

290 nuevos docentes en FP

Con respecto a la Formación Profesional, se unen a la plantilla 290 nuevos docentes, cuya incorporación posibilitará la creación de 81 nuevos grupos —53 de ellos de primer curso—, entre los que destaca la creación de 35 de Grado Medio y otros 27 de Grado Superior, así como otros 8 de Formación Profesional Adaptada.

Este refuerzo de la plantilla se enmarca en el acuerdo alcanzado por la Consejería de Educación el pasado mes de abril, que fija límites máximos de 16, 18 y 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria, que permiten situar a Canarias entre las comunidades con mejores indicadores en este capítulo.