InicioNoticias

Educasalud refuerza la salud mental de los jóvenes en Santa Cruz de Tenerife

RTVC
RTVC

El programa municipal, Educasalud, amplía su alcance en centros educativos, con talleres para docentes y sesiones preventivas que benefician a más de 5.500 alumnos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsa el programa Educasalud, una iniciativa orientada a la promoción de la salud mental en los centros educativos.

Durante el último curso se han desarrollado 140 talleres formativos para docentes con 651 participantes y 293 sesiones preventivas para estudiantes, alcanzando a más de 5.500 jóvenes, a lo que se suman 237 intervenciones individualizadas con menores y familias.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de abordar el bienestar emocional desde las aulas y subrayó que invertir en salud mental en la escuela es invertir en el presente y futuro de los niños.

Educasalud refuerza la salud mental de los jóvenes en Santa Cruz de Tenerife
Educasalud refuerza la salud mental de los jóvenes en Santa Cruz de Tenerife

Se amplía a los institutos del municipio

La concejala Charín González explicó que el programa combina formación, prevención e intervención especializada, facilitando la detección temprana de señales de alerta relacionadas con la salud mental.

Entre las novedades de este año, Educasalud amplía su alcance a los institutos del municipio y refuerza la intervención en adolescencia.

El equipo de especialistas del Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife supera ya los 40 profesionales, garantizando atención de calidad y coordinando acciones entre centros educativos, familias y profesionales para mejorar el bienestar de los jóvenes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Abierto el plazo de pago voluntario de cinco tributos en Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo analiza con Arafo y Güímar el mapa de riesgo volcánico

UCAM Murcia vs Dreamland Gran Canaria | J22 Liga Endesa 25-26

El Consejo Escolar pide vincular la ley de autoridad del profesorado a la convivencia

RCD Espanyol vs Real Oviedo: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26