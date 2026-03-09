El programa municipal, Educasalud, amplía su alcance en centros educativos, con talleres para docentes y sesiones preventivas que benefician a más de 5.500 alumnos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsa el programa Educasalud, una iniciativa orientada a la promoción de la salud mental en los centros educativos.

Durante el último curso se han desarrollado 140 talleres formativos para docentes con 651 participantes y 293 sesiones preventivas para estudiantes, alcanzando a más de 5.500 jóvenes, a lo que se suman 237 intervenciones individualizadas con menores y familias.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de abordar el bienestar emocional desde las aulas y subrayó que invertir en salud mental en la escuela es invertir en el presente y futuro de los niños.

Educasalud refuerza la salud mental de los jóvenes en Santa Cruz de Tenerife

Se amplía a los institutos del municipio

La concejala Charín González explicó que el programa combina formación, prevención e intervención especializada, facilitando la detección temprana de señales de alerta relacionadas con la salud mental.

Entre las novedades de este año, Educasalud amplía su alcance a los institutos del municipio y refuerza la intervención en adolescencia.

El equipo de especialistas del Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife supera ya los 40 profesionales, garantizando atención de calidad y coordinando acciones entre centros educativos, familias y profesionales para mejorar el bienestar de los jóvenes.