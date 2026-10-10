El cuadro teldense, Rocasa Gran Canaria, afronta en el Antonio Moreno una eliminatoria continental a doble partido en un intervalo de 24 horas

EHF European League | El Rocasa se mide al LC Brühl suizo en un fin de semana decisivo en Telde. EFE

El Rocasa Gran Canaria reaparece en el panorama internacional dos años después para disputar la segunda eliminatoria de la EHF European League.

Las teldenses jugarán íntegramente la serie en el Pabellón Insular Antonio Moreno frente al LC Brühl suizo, arrancando la ida este sábado a las 18:00 horas y resolviendo la vuelta este domingo a la misma hora.

Dejan Ojeda contará prácticamente con el mismo bloque de las últimas jornadas lógicas, acusando las ausencias por lesión de Mika Paz y Fernanda Lima, además de la baja de Yanire Torres.

Un torneo de máxima exigencia

La lista incluye de nuevo a la canterana de 16 años Iria Ranz, quien busca asentarse en la rotación del primer equipo.

El vestuario afronta esta cita como una recompensa al curso anterior. El técnico teldense destacó la trascendencia de reencontrarse con el público grancanario en un torneo de máxima exigencia, mientras que la jugadora Yassira Martel remarcó la importancia de mantener la máxima concentración ante el bloque helvético para asegurar la clasificación a la siguiente fase.