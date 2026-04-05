El proyecto cuenta con una inversión de 16 millones de euros para ampliar el parque de inmuebles protegidos en Tenerife

El Gobierno de Canarias autoriza la redacción del proyecto de ejecución para construir 59 viviendas protegidas en Arona. El Instituto Canario de la Vivienda impulsa esta obra en la parcela «Marazul» para facilitar el acceso alojativo. La actuación utiliza fondos europeos Next Generation para financiar los 16.002.609 euros de presupuesto base.

El Ejecutivo aprueba la construcción de 59 viviendas públicas en Arona / Imagen de archivo

La Consejería de Obras Públicas desarrollará los trabajos en una parcela estratégica del municipio tinerfeño. El terreno se ubica exactamente entre las calles Astrón y Estrella Polar de la zona de Marazul. Esta infraestructura forma parte de un plan regional que contempla 159 nuevas casas en el archipiélago.

El lote de inmuebles incluye también plazas de garaje para los futuros adjudicatarios de las viviendas. Las autoridades distribuyen el resto de las edificaciones por Adeje, Guía de Isora, Arrecife y Santa Lucía de Tirajana. Por consiguiente, la inversión total refuerza la oferta pública en ambas provincias canarias.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, lidera la validación técnica de este expediente. Este paso administrativo permite avanzar hacia la fase de licitación de las obras físicas próximamente. En consecuencia, el Gobierno desbloquea un proyecto clave para la estrategia de vivienda en la isla.

Especificaciones técnicas del proyecto constructivo

El documento aprobado contempla diversos subproyectos necesarios para garantizar la habitabilidad y seguridad del complejo. Los técnicos diseñaron planes específicos para las instalaciones eléctricas de baja tensión y la fontanería. Además, la redacción incluye los sistemas térmicos y los estudios obligatorios de seguridad y salud.

La aprobación técnica también abarca la futura dirección facultativa de los trabajos de edificación. Los profesionales coordinarán la ejecución de cada subproyecto para cumplir con los estándares de calidad. Igualmente, el equipo supervisará el cumplimiento de las normas preventivas durante toda la construcción.

Esta planificación detallada asegura que las 59 viviendas cumplan con los requisitos de eficiencia actuales. Por esta razón, la Consejería agiliza los trámites para iniciar el movimiento de tierras en la parcela. Al mismo tiempo, los fondos europeos garantizan la viabilidad económica del proyecto a corto plazo.

Financiación mediante fondos europeos

La Unión Europea cofinancia esta iniciativa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El dinero proviene específicamente del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia dentro de los fondos Next Generation. De este modo, Canarias aprovecha la ayuda internacional para combatir el déficit alojativo.

El presupuesto de 16 millones de euros cubre el coste total de la redacción y los materiales necesarios. La gestión directa del ICAVI permite optimizar los recursos públicos asignados por el Gobierno central. Por lo tanto, el proyecto de Arona cumple con las exigencias de sostenibilidad comunitarias.