El Consejo de Ministros mantendrá su actividad aunque tendrá limitadas sus competencias y deberá centrarse en la gestión ordinaria de los asuntos públicos

Fachada del Congreso de los Diputados. Archivo de Europa Press / Marcos Villaoslada

El Gobierno de Pedro Sánchez entra en funciones tras la celebración este 29 de noviembre de las elecciones generales y quedan limitadas algunas de sus facultades, una circunstancia que se mantendrá hasta la investidura y posterior toma de posesión de un jefe del Ejecutivo.

La ley del Gobierno, aprobada en 1977, aunque con algunas modificaciones posteriores, es la que determina la entrada en funciones del actual gabinete presidido por Sánchez.

Según esta norma, el presidente del Gobierno no podrá proponer al rey la disolución del Parlamento ni plantear la cuestión de confianza, ni elevar al monarca la convocatoria de un referéndum consultivo.

Las limitaciones del Gobierno en funciones hasta la investidura

Tampoco podrá aprobar el Gobierno el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ni presentar otros proyectos de ley al Congreso o al Senado.

Además, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones.

La ley obliga al Ejecutivo saliente a facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos.

Determina expresamente que deberá abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

El Consejo de Ministros seguirá reuniéndose pero con competencias limitadas

Pero con esas limitaciones, el Gobierno mantendrá sus poderes y seguirá habiendo reuniones del Consejo de Ministros todas las semanas.

En alguna de ellas se prevé que esté sobre la mesa el indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ya que el presidente del Gobierno aseguró en campaña que se tomaría una decisión al respecto y no se ha adoptado antes de las elecciones.

La concesión o denegación de indultos es una medida que sí puede adoptar el Gobierno aunque esté en funciones, tal y como avaló una sentencia del Tribunal Supremo de 2005.

Ante la polémica por el de García Ortiz, el Gobierno ha venido recalcando que todos los ejecutivos han aprobado indultos estando en funciones.

También está previsto que en alguna de las próximas reuniones del Consejo de Ministros se apruebe la revalorización de las pensiones para el próximo año.

La agenda de los miembros del Gobierno para este lunes ya recoge la condición en la que se encuentra a partir de ahora, en funciones, y solo anuncia una actividad oficial de uno de sus miembros.