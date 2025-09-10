El ejército israelí última el asalto a Gaza

Un bombardeo israelí acaba con la vida de 15 personas e intensifica los ataques a Gaza derribando una torre residencial

Informa: Nicolás Castellano.

En las últimas horas, 15 personas han muerto en un bombardeo del Ejército de Israel contra unas tiendas de campaña del pueblo palestino. Estas casetas son utilizadas por los desplazados en la ciudad de Gaza.

El ejército israelí derriba un edificio residencial en Gaza. Omar Ashtawy/EP.

Los militares israelíes intensifican los ataques en la Franja de Gaza tras ordenar la evacuación este martes. Durante esta jornada ha atacado una torre residencial en la ciudad de Gaza, la de Taiba 2.

Según la agencia palestina, WAFA, en el ataque ha alcanzado a los presentes en varias tiendas en el oeste de la ciudad, un extremo confirmado por el diario ‘Filastin’. Esta ofensiva ha dejado varios heridos que están aún por confirmar.

El Ejército de Israel ha señalado en un comunicado que el edificio era «usado por Hamás» y ha agregado que «terroristas de Hamás instalaron equipamiento para la recopilación de información y establecieron puestos de observación para supervisar la ubicación de las fuerzas israelíes en la zona».

Supuesto uso de Hamás

En este mismo mensaje, han comentado que «las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el Derecho Internacional y dan un uso militar a instituciones civiles bajo la cobertura de la población de la zona».

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha publicado en su cuenta en la red social X con una «advertencia urgente» a los residentes en varios puntos de la ciudad, «especialmente en la torre Taiba 2 y en las tiendas de campaña cercanas ubicadas en la calle» de cara a que abandonaran la zona.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán el edificio en un futuro próximo debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o al lado del mismo», ha incidido.

Muertos en Gaza

El balance de víctimas de la ofensiva desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha aumentado a más de 64.650 muertos y 163.500 heridos.

Según el balance de las autoridades palestinas, el número de víctimas de la agresión israelí «ha aumentado a 64.656 mártires y 163.503 heridos desde el 7 de octubre de 2023». Además, ha confirmado que en las últimas 24 horas han muerto 41 personas.

El balance de fallecidos incluye además 404 muertos por hambre y desnutrición, incluidos 141 niños.

Un millón de palestinos se encuentran acorralados en la Franja de Gaza y no saben a donde huir.