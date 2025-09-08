Más de 390 muertos por hambre y desnutrición en Gaza

Las autoridades gazatíes denuncian el aumento de los fallecimientos por hambre y desnutrición tras la ofensiva de Israel

Las muertes en la franja de Gaza aumentan cada día por hambre y desnutrición. Según el último balance de las autoridades gazatíes, más de 390 han fallecido por inanición desde que comenzó la ofensiva de Israel.

En las últimas 24 horas se han producido seis muertes, entre ellos, dos niños. Este enclave costero está controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás.

Los gobernantes gazatíes han informado a través de su red social, Telegram, sobre el número de muertos por estas causas. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, 393 personas han fallecido por hambre y desnutrición, de los que 140 son niño. Además han señalado, que 115 personas, entre ellas 25 niñas, han muerto de hambre y desnutrición. Una circunstancia que se produce desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad en Fases, IPC, la designara en agosto como una zona de hambruna.

Muertes en julio y agosto

Entre julio y agosto se han producido más del 80% de las muertes por desnutrición. Una situación provocada por el bloqueo impuesto por gobierno de Netanyahu a la ayuda humanitaria.

La ONU y las autoridades locales denuncian que la ayuda es insuficiente y su reparto ineficaz, ya que los pocos camiones que entran son asaltados por bandas armadas por la propia población desesperada por la situación extrema en la que se encuentran.

Más de 64.400 palestinos han muerto desde que comenzó el conflicto hace dos años.