El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas que España pondrá en marcha contra Israel ante el genocidio de Palestina que se aplicarán de forma inmediata. Incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.
Las 9 medidas
Las nueve medidas que se pondrán en marcha y que ha detallado el presidente este lunes son las siguientes:
- La aprobación urgente de un real decreto ley que posibilite en embargo de armas a Israel y la prohibición de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar al país de forma permanente.
- Prohibición del tránsito por los puertos españoles de los barcos que transporten combustible para las fuerzas armadas de Israel.
- No permitir la entrada de aviones que transporten material de defensa para Israel al espacio aéreo español.
- Prohibición de acceder a territorio español de todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
- Prohibición de la importación de productos provinientes de los asentamientos en gaza y Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento de población y mantener viva la solución de los dos Estados.
- Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
- Refuerzo del apoyo español a la autoridad palestina mediante un aumento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la UE tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.
- Ampliación de la contribución española a UNRWA a unos 10 millones de euros adicionales.
- Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.