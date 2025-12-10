La ONU se opone a cualquier cambio de frontera de Gaza e Israel

Esta manifestación de la ONU llega después de que el jefe del Ejército declarara la «línea amarilla» como «nueva frontera» en las posiciones avanzadas de los militares israelíes

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric. Lev Radin/EP.

La Organización de Naciones Unidas, ONU, se opone a cambios en las fronteras entre Gaza e Israel. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha afirmado que la declaración de la «línea amarilla» como nueva delimitación «va en contra del espíritu» del plan de paz de Trump.

El Ejército de Israel ha declarado como «nueva frontera» y desde la ONU, Dujarric, ha considerado «que va en contra del espíritu y la letra del plan de paz de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, y nos oponemos firmemente a cualquier cambio en las fronteras de Gaza e Israel».

Todo el territorio original

Desde la ONU seguirán refiriéndose a la Franja de Gaza como todo el territorio original y no exclusivamente al que se encuentra dentro de la «línea amarilla». También, se ha referido al general Eyal Zamir, quien afirmó ante las tropas israelíes «la línea amarilla es una nueva frontera, un frente avanzado tanto ofensivo como defensivo para nuestras comunidades».

Por otro lado, poco antes de las declaraciones de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo ante el canciller alemán, Friedrich Merz, el próximo comienzo de la fase 2 del alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que contempla la retirada paulatina de las fuerzas israelíes.

Dujarric ha negado que estén participando «directamente en las negociaciones y debates» sobre su aplicación, si bien ha reiterado que siguen «muy comprometidos con las partes pertinentes». Respondiendo al proceso de paz planteado por Estados Unidos.