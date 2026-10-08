Según el CIS, el 86,9 % de los encuestados asegura estar muy o bastante preocupado por la situación de la vivienda en España

El 91,2 % de los encuestados considera que las administraciones deberían construir más vivienda pública y el 76,3 % cree que el Estado debe intervenir en el mercado para garantizar el acceso a una vivienda.

Así se desprende de un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado en colaboración con el Ministerio de Vivienda a partir de 6.019 entrevistas realizadas entre el 22 y el 30 de junio.

El 91 % reclama más vivienda pública y el 76 % pide intervención estatal, según el CIS. EFE

El sondeo refleja además que el 93,5 % prefiere vivir en una vivienda en propiedad frente al 5,4 % que optaría por el alquiler, mientras que el 86,9 % asegura estar muy o bastante preocupado por la situación de la vivienda.

El 85,7 % reclama más garantías para los propietarios

El 79 % considera que debería priorizarse el derecho a la vivienda como un derecho constitucional y el 44,5 % señala al Estado como la administración que debería tener más competencias para mejorar el acceso.

Entre quienes quieren comprar una vivienda, el 80,6 % no prevé hacerlo en los próximos dos años. El principal obstáculo es económico: entre quienes prefieren la propiedad pero no tienen previsto comprar, el 80,7 % afirma no disponer de dinero para la entrada, el 71,3 % no contar con ingresos suficientes para afrontar las cuotas y el 63,5 % no cumplir los requisitos para obtener una hipoteca.

El estudio también recoge que el 85,7 % reclama más garantías para los propietarios ante posibles impagos y el 84,3 % pide poner suelo urbanizable en el mercado.