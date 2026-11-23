El barómetro de noviembre se realizó antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

El último CIS antes de las elecciones sitúa al PSOE casi diez puntos por encima del PP.

El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34,4 % y lo sitúa a 9,7 puntos del PP, al que otorga una estimación de voto del 24,7 %.

El estudio, realizado entre el 10 y el 17 de noviembre -antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo– a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, sitúa a Vox en tercer lugar con el 15,6 % de los sufragios, por delante de Frente Amplio, con un 5,7 %.

Respecto al barómetro de octubre, que tuvo una muestra de 5.025 entrevistas, el PSOE sube cuatro décimas y el PP 2,5 puntos, mientras que Vox cae 1,5 puntos y Frente Amplio 0,4.

Si se comparan los datos con la encuesta más reciente del CIS, el macrosondeo realizado entre el 7 y el 30 de octubre con una muestra de 45.074 entrevistas, el PSOE sube 1,1 puntos, el PP baja 0,8, Vox cae 2,8 y Frente Amplio baja también un punto.

En el barómetro de noviembre la quinta fuerza es ERC, con 2,7 % en estimación de voto; seguido de EH Bildu, Compromís-Front Valencià y Se Acabó la Fiesta, todos con un 1,8 %.

UPC con un 0,4 % en estimación de voto y CC con un 0,3 %

Tras ese bloque se sitúa Adelante Andalucía, con 1,7 %; seguido de BNG (1,1 %), Junts (1 %), Podemos (0,8 %), PNV (0,7 %), Unidad del Pueblo Canario (0,4 %), Ara Més-Front Ampli (0,3 %), Coalición Canaria (0,3 %) y Democracia 21 (0,1 %).

El 81,9 % de los encuestados afirma que irá a votar en las elecciones «con toda seguridad» y cuando se pregunta qué líder político prefieren como presidente el 31,6 % cita al líder del PSOE, Pedro Sánchez, mientras que el 17,4 % nombra al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al líder de Vox, Santiago Abascal, le cita el 9,9 % y el 3,7 % a la candidata a las elecciones del 29N de Frente Amplio, Ada Colau.

En cuanto a los principales problemas que tiene España, la vivienda se sitúa en primer lugar, citada por el 59,5 % de los encuestados, seguida de la crisis económica (24,7 %), la calidad del empleo (23,9 %), la inmigración (23,1 %) y los problemas políticos en general (13,2 %).

El 66 % de los encuestados dice que su situación económica personal es buena o muy buena, aunque el 59,8 % cree que la economía de España está mal o muy mal.

El cambio climático preocupa mucho o bastante al 74,5 % de los consultados por el CIS, mientras que el 65,9 % se declara como «muy preocupado» o «bastante» por la invasión de Rusia a Ucrania y el 65,8 % por la guerra en Oriente Próximo.