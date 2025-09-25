En el conjunto de España el absentismo laboral aumentó tres décimas, quedándose en el 7% de las horas pactadas

Imagen archivo RTVC.

Randstad ha informado este jueves que el absentismo laboral en Canarias creció cuatro décimas en el segundo semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024 y se situó en el 8,8% de las horas pactadas en el segundo trimestre.

Mientras, en el conjunto de España el absentismo laboral aumentó tres décimas, quedándose en el 7% de las horas pactadas, según el último informe que ha presentado.

En concreto, cerca de 1,56 millones de empleados no acudieron cada día a su puesto de trabajo en el país, de los cuales un 21,4% no contó con una incapacidad temporal por razones médicas, es decir, más de 334.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica.

Incapacidad temporal

Asimismo, en el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del segundo trimestre fue del 5,5%, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.

En cuanto a actividades, el mayor absentismo se produjo en postales y de correos (12,1%), servicios a edificios y jardinería (11,5%), mientras que los servicios relacionados con el empleo (3%) y las actividades informáticas (3,6%) fueron los que registraron los menores casos.

Por comunidades autónomas, lidera Cantabria (9,2%), seguida de Canarias (8,8%) y País Vasco (8,6%); por el contrario, con las menores tasas figuran Baleares (5,5%), Comunidad de Madrid (6,1%) y La Rioja (6,1%).

Incremento más elevado

A su vez, las comunidades que experimentaron un incremento más elevado fueron Cantabria, con un alza de 1,6 puntos; Andalucía, con siete décimas más, hasta el 6,9%; y Galicia, Murcia y Navarra, las tres con un incremento de cinco décimas.