La patronal sostiene que se están alcanzando niveles de absentismo sin precedentes en el archipiélago

Vídeo RTVC.

El absentismo laboral en Canarias ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos cuatro años, convirtiéndose en un problema estructural que erosiona la productividad, debilita la competitividad y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema económico y social.

Es lo que aseguran los empresarios con datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) que avalan que los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes en Canarias se duplicaron entre 2020 y 2024. Pasaron de 109.258 a 228.980 (+109,6%), frente al 82,9% registrado en el conjunto de España.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el incremento fue aún mayor: +115,3% en apenas cuatro años.

Los empresarios dicen que el absentismo laboral es un problema estructural en Canarias.

Duración media de las bajas

La duración media de las bajas confirma la brecha. En 2024, en Santa Cruz de Tenerife

alcanzaron los 61,3 días de media, casi veinte más que en España (42,5). Además, mientras

en el conjunto nacional la duración cayó un 20,9% desde 2020, en Santa Cruz de Tenerife

apenas se redujo un 16,9%.

Los empresarios aseguran que «cada día extra de baja innecesaria supone un coste añadido

para empresas, trabajadores y administraciones».

El absentismo en Canarias en 2024 equivale a que 78.364 trabajadores no acudieran ni un

solo día al trabajo durante todo el año, lo que supone la pérdida del 8% de la capacidad

laboral del archipiélago.