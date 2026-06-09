La infraestructura grancanaria alcanza el puesto 86 del AirHelp Score 2026 y protagoniza uno de los mayores avances del ranking internacional de aeropuertos

El aeropuerto de Gran Canaria se sitúa entre los 100 aeropuertos mejor valorados del mundo, según el AirHelp Score 2026, el ranking internacional elaborado por AirHelp, tras protagonizar uno de los mayores avances de la clasificación al escalar 52 posiciones respecto al año anterior.

Imagen de archivo | Cabildo de Gran Canaria

La infraestructura aeroportuaria grancanaria ocupa el puesto 86 a nivel global, consolidándose además como el tercer aeropuerto mejor valorado de España, solo por detrás de Bilbao y Sevilla.

Uno de los mayores avances del ranking

España logra situar cinco aeropuertos dentro del Top 100 internacional, aunque Gran Canaria sobresale por la magnitud de su progresión, solo superada en el ámbito nacional por la mejora registrada por Sevilla, que asciende 33 posiciones.

El informe refleja, además, que Gran Canaria forma parte del reducido grupo de aeropuertos españoles que mejora sus resultados en una edición marcada por el aumento del tráfico aéreo y de la demanda de viajes a escala global. Junto al aeropuerto grancanario, solo Sevilla e Ibiza experimentan una evolución positiva, mientras que el resto de aeródromos españoles empeoran su comportamiento en el ranking.

Puntualidad, servicio y experiencia del pasajero

Gran Canaria alcanza una puntuación global de 7,74 sobre 10, lo que le permite afianzarse como el tercer aeropuerto mejor valorado del país dentro del AirHelp Score 2026.

Para elaborar esta clasificación, AirHelp ha analizado datos operativos comprendidos entre mayo de 2025 y abril de 2026, complementados con más de 14.000 valoraciones de pasajeros procedentes de 76 países.

La clasificación toma como referencia la puntualidad de los vuelos, que representa el 60 % de la puntuación final, la calidad del servicio (20 %) y el confort e instalaciones aeroportuarias (20 %), factores que cada vez adquieren mayor peso en la percepción de los viajeros.

“Los viajeros valoran cada vez más la experiencia global que ofrece un aeropuerto. Si bien la puntualidad continúa siendo esencial, factores como la limpieza, la accesibilidad, la claridad de la señalización o la comodidad de las instalaciones desempeñan un papel cada vez más relevante en la percepción y satisfacción de los pasajeros”, explica Rosa García, experta legal de AirHelp.

Cinco aeropuertos españoles en el Top 100

Bilbao vuelve a liderar el ranking nacional al ocupar el puesto 21 mundial, seguido de Sevilla en la posición 35, mientras que Gran Canaria alcanza el puesto 86. También figuran dentro del Top 100 Valencia, en el puesto 89, y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el 92.