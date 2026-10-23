La inestabilidad provocada por la dana deja paso a un tiempo más tranquilo el fin de semana, con protagonismo para el alisio y con alta de las temperaturas

La Palma, imagen cedida por Heykel Ezzedine

El alisio vuelve a ganar protagonismo en Canarias con vistas al fin de semana, después de que la dana que ha afectado al archipiélago durante las últimas horas haya perdido fuerza. La inestabilidad deja paso a un tiempo más tranquilo, aunque las nubes seguirán presentes en diferentes puntos de las islas.

El viento alisio volverá a soplar en las vertientes norte y nordeste de las islas más montañosas y ganará intensidad a lo largo de la tarde. Además, se esperan intervalos de nubosidad media y alta en el sur del archipiélago, que podrían desplazarse hacia las islas orientales durante la segunda mitad de la jornada, sin que se esperen consecuencias importantes.

La probabilidad de lluvias débiles se mantiene, principalmente en las medianías de la comarca este de La Palma. En el resto del archipiélago predominarán los ratos de sol, alternados con nubes medias y altas, especialmente a partir de media tarde.

En Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa se esperan amplios intervalos de sol y una tendencia al alza de las temperaturas. Esta subida será la tónica durante los próximos días, con máximas en las zonas costeras que superarán los 25 grados y podrán alcanzar los 27.

El ambiente será más fresco y otoñal en los municipios de medianías y en las zonas de cumbre, donde las temperaturas serán más moderadas.

Las playas del sur, la mejor opción

Las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar de la playa tanto este viernes como durante el fin de semana, especialmente en las costas del sur de las islas. En cambio, el litoral norte estará condicionado por el mar de fondo y el oleaje asociado al viento, con series de olas que rondarán entre el metro y medio y los dos metros de altura.

Así, Canarias afronta los próximos días con una situación más estable tras el paso de la dana, temperaturas agradables en las zonas costeras y el alisio como protagonista, aunque sin la desaparición completa de la nubosidad.