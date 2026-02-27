El espacio de La Radio Canaria se emite el sábado 28 de febrero a las 06:00 horas con información clave y rigurosa para cerca de 50.000 migrantes en las Islas

La reciente aprobación del proceso de regularización extraordinaria en España abre una puerta decisiva para cerca de 50.000 personas en Canarias que hasta ahora han vivido en la sombra administrativa, pero también ha desatado una oleada de desinformación y posibles estafas. Ante esta situación, el programa ‘El Alpende’ de La Radio Canaria dedicará su próximo episodio a ofrecer información rigurosa, orientación práctica y un mensaje claro de calma y prudencia. La cita será el sábado 28 de febrero, a las 06:00 horas.

Para muchos, un papel puede parecer un simple trámite burocrático. Para miles de personas en las Islas representa la diferencia entre existir o convertirse en un fantasma administrativo; entre el miedo constante a una redada o la tranquilidad de poder alquilar una vivienda, firmar un contrato de trabajo y desarrollar un proyecto de vida con dignidad. La luz de esperanza que supone la regularización extraordinaria ha venido acompañada, sin embargo, de bulos en cadenas de WhatsApp y de supuestos asesores que ya están solicitando dinero por trámites que todavía no existen.

La voz de la ciudadanía organizada

Consciente de la urgencia social del momento, Leny González, directora y presentadora de ‘El Alpende’, centrará el programa en ordenar la información y resolver las dudas que miles de familias se están planteando. Para ello contará en los estudios con Laura Menna, portavoz del Comité RegularizaciónYa en Gran Canaria, representante de un movimiento ciudadano nacido durante el confinamiento de 2020 y respaldado por 700.000 firmas que ha impulsado este avance histórico.

Durante la entrevista se abordarán cuestiones clave como quiénes podrán beneficiarse del proceso, cuándo se podrán presentar las solicitudes y por qué es fundamental esperar a la publicación del texto definitivo en el BOE prevista para abril. El objetivo es ofrecer certezas frente al ruido y reforzar la confianza en los canales oficiales.

Advertencia frente a fraudes

Además de analizar el alcance de la medida, el programa pondrá el foco en la prevención de estafas. Menna y González advertirán de que, a día de hoy, es imposible iniciar ningún trámite relacionado con esta regularización y subrayarán que cualquier persona que esté pidiendo dinero para “adelantar” la solicitud está incurriendo en una estafa.

Lejos de generar pasividad, ‘El Alpende’ detallará los únicos pasos que sí pueden prepararse desde ahora: revisar la vigencia del pasaporte y, si es necesario, contactar con el consulado correspondiente; iniciar la solicitud del certificado de antecedentes penales del país de origen; y recopilar pruebas de permanencia en España anteriores al 31 de diciembre de 2025, como el padrón histórico, registros médicos u otros documentos oficiales.

El episodio se presenta como un auténtico servicio público para quienes necesitan información fiable en un momento decisivo. Más allá del trámite administrativo, la regularización se plantea como una cuestión de derechos humanos y de dignidad.

En el último programa del mes, ‘El Alpende’ también abrirá espacio a su revista hermana, ‘BienHallados, la voz del emigrante’, junto a su directora, la periodista Marlenis Castellanos. La publicación digital lanzará una edición especial en marzo, con motivo del mes de la mujer, disponible desde el 1 de marzo en BienHallados.org, con historias de canarios adoptados y secciones dirigidas tanto a personas migrantes como a la sociedad canaria en su conjunto.

Con este especial, ‘El Alpende’ refuerza su compromiso con la comunidad migrante y con la sociedad canaria, apostando por la información contrastada, la pedagogía y la defensa de la dignidad en un momento clave para miles de familias en las Islas.