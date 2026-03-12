Estudiantes denuncian precios elevados mientras expertos proponen incentivos fiscales y más vivienda pública para facilitar el acceso a la vivienda

Encontrar un alquiler asequible en San Cristóbal de La Laguna se ha convertido en una auténtica odisea, especialmente para estudiantes.

Muchos aseguran que los precios son “difíciles, caros y abusivos”, por lo que optan por desplazarse en guagua desde otros municipios antes que asumir el coste de una vivienda cerca de su centro de estudios.

Una rápida búsqueda en portales inmobiliarios refleja la situación del mercado: algunos de los anuncios más baratos rondan los 750 euros por viviendas de apenas 30 metros cuadrados.

El alquiler en San Cristóbal de La Laguna se dispara y complica el acceso a la vivienda. RTVC

Incentivos fiscales para propietarios

Incluso las habitaciones compartidas alcanzan precios elevados, con alquileres que pueden llegar a los 950 euros entre varios inquilinos.

Ante este escenario, algunos expertos descartan declarar el municipio como zona tensionada y apuestan por otras medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

Entre ellas, plantean incentivos fiscales para propietarios y el aumento del parque de vivienda pública, con el objetivo de que el coste del alquiler no se convierta en un obstáculo imposible para quienes estudian o trabajan en la ciudad.