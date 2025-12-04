Graciela Estefanía Paredes, Carla Báez y Eydan Hernández, ganadores del casting de presentación, han participado en espacios de la Televisión y la Radio Canaria. Además, el equipo de TN Exprés ha viajado a Madrid para conocer cómo los medios más importantes se están adaptando a la digitalización.

Las dos alumnas y el alumno que resultaron ganadores este año en el casting de presentadores de RTVC han podido disfrutar ya de las actividades incluidas en su premio. Graciela Estefanía Paredes, Carla Báez y Eydan Hernández fueron los vencedores de la prueba que se realiza en el marco de las Jornadas de Periodismo que desde hace cinco ediciones organiza RTVC con la Universidad de La Laguna.

El vídeo del casting realizado, grabado y editado por el alumnado del IES La Guancha

Las últimas horas han sido intensas para los tres. Han visitado las instalaciones de TV Canaria y la Radio Canaria para participar en los programas Buenos Días Canarias y La Alpispa, respectivamente. Allí han podido enfrentarse al ritmo frenético de los programas en directo.

los ganadores acudieron a La Alpispa A primera hora participaron en Buenos Días Canarias

Visita relámpago a Madrid

Otro premio de la edición de las jornadas de este año fue el concedido a Manuela Sandoval, que este año realizó el mejor TN Exprés, el formato más joven de RTVC, y a Andrea Delgado, Laura Artiles y Alejandro Medina, el equipo que coordina esta apuesta de RTVC por nuevas narrativas.

Este fin de semana viajaron a Madrid y pudieron visitar las instalaciones de RTVE, la Agencia EFE, Mediaset y Antena 3 para conocer cómo estos medios de comunicación están afrontando sus estrategias de digitalización y han introducido nuevas narrativas entre sus contenidos.

el equipo y la ganadora de TN Exprés en su viaje a Madrid

Precisamente los hábitos de consumo de la juventud han ido generando nuevos modos de contar la actualidad, una realidad que también se trabaja en la Cátedra de Comunicación que comparten RTVC y la Universidad de La Laguna, y que ha dado como resultado el formato TN Exprés, más fresco y adaptado a las redes sociales. Las jornadas de este año han profundizado además en esas nuevas narrativas.