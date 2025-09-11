‘El Análisis Internacional’ aborda el rechazo de Rusia a detener la guerra en Ucrania

Se centrará en la situación actual de este conflicto, analizando la resistencia ucraniana y las dificultades del ejército ruso

Además, estudiará el posible papel de Estados Unidos en una negociación de paz, la crisis política en Francia y la reciente caída de drones rusos en Polonia

El programa radiofónico repasa la evolución de la guerra en Ucrania estos años.

La Radio Canaria vuelve a poner la mirada en el panorama político internacional tras el descanso estival de la mano de Javier Granados en el programa ‘El Análisis Internacional‘.

La guerra de Rusia en Ucrania es el asunto principal en su segunda entrega de la nueva temporada que se emitirá este jueves 11 de septiembre a las 18:30 horas. Realizará un repaso a la situación bélica actual en el sureste de Ucrania, como las dificultades que tiene Moscú para avanzar y la situación militar de Rusia. Al mismo tiempo explica cómo ha logrado Ucrania resistir estos años de guerra.

Aborda también las posibilidades de una negociación de paz entre ambos contendientes y el papel que puede jugar Estados Unidos. Hasta ahora el Kremlin ha dejado claro que no desea poner fin a la guerrra y que se encuentra cómodo en el actual escenario.

Un conflicto armado que explica ‘El Análisis Internacional’ de la mano de Rubén Ruiz, profesor de Ciencias Políticas en la UNED. Además, se hará un repaso a la complicada situación política que vive Francia y los drones rusos que han caído en territorio de Polonia y la posible reacción de la OTAN.