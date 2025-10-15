ES NOTICIA

Caos en el Magreb: ‘El Análisis Internacional’ estudia las protestas masivas en Marruecos

Gabinete de Prensa

El programa de radio de política internacional explora el trasfondo de las protestas masivas de jóvenes en Marruecos

Analiza las exigencias de cambio (laboral, educativo y sanitario) y quién está detrás de unas movilizaciones que han sorprendido a los expertos internacionales

Detenciones durante una manifestación en Rabat, Marruecos, el 29 de septiembre de 2025. Fuente: EFE.

El programa de la Radio Canaria El Análisis Internacional, presentado por Javier Granados, se emite este jueves 16 de octubre a las 18:30 horas para explorar las protestas que han sacado a miles de jóvenes a las calles de Marruecos. Recientes enfrentamientos con la policía han dejado decenas de heridos, mientras los manifestantes exigen cambios radicales en el mercado laboral y mejoras significativas en la educación y la sanidad del país.

El espacio contará con la entrevista a Bernabé López, codirector del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos y catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. López, profundo conocedor de la política marroquí, planteará las incógnitas sobre quién ha instigado estas movilizaciones que han llegado a solicitar la caída del Gobierno. La mayoría de los expertos ven con cierta incredulidad el tamaño que ha tomado esta protesta, y el catedrático analizará la hipótesis que apunta a rivales políticos del primer ministro alauí como posible causa.

Además, ‘El Análisis Internacional’ también dedicará un breve espacio a repasar la evolución de los primeros pasos del alto el fuego entre Hamás e Israel. Si bien se están cumpliendo las primeras condiciones, el programa ofrecerá la visión de los analistas que reconocen que el proceso se encuentra, por ahora, en una fase todavía muy débil.

