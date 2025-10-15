El programa de radio de política internacional explora el trasfondo de las protestas masivas de jóvenes en Marruecos

Analiza las exigencias de cambio (laboral, educativo y sanitario) y quién está detrás de unas movilizaciones que han sorprendido a los expertos internacionales

Detenciones durante una manifestación en Rabat, Marruecos, el 29 de septiembre de 2025. Fuente: EFE.

El programa de la Radio Canaria ‘El Análisis Internacional‘, presentado por Javier Granados, se emite este jueves 16 de octubre a las 18:30 horas para explorar las protestas que han sacado a miles de jóvenes a las calles de Marruecos. Recientes enfrentamientos con la policía han dejado decenas de heridos, mientras los manifestantes exigen cambios radicales en el mercado laboral y mejoras significativas en la educación y la sanidad del país.

El espacio contará con la entrevista a Bernabé López, codirector del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos y catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. López, profundo conocedor de la política marroquí, planteará las incógnitas sobre quién ha instigado estas movilizaciones que han llegado a solicitar la caída del Gobierno. La mayoría de los expertos ven con cierta incredulidad el tamaño que ha tomado esta protesta, y el catedrático analizará la hipótesis que apunta a rivales políticos del primer ministro alauí como posible causa.

Además, ‘El Análisis Internacional’ también dedicará un breve espacio a repasar la evolución de los primeros pasos del alto el fuego entre Hamás e Israel. Si bien se están cumpliendo las primeras condiciones, el programa ofrecerá la visión de los analistas que reconocen que el proceso se encuentra, por ahora, en una fase todavía muy débil.