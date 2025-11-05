‘El Análisis Internacional’ evalúa el «fenómeno Milei» en Argentina

El espacio analiza la fuerza que ha ganado el líder político tras las recientes elecciones legislativas en su país

Abordará su poder en el Senado, las reformas económicas que vienen y el apoyo económico recibido por parte de Trump

Javier Milei, presidente de Argentina. Fuente:EFE.

El programa ‘El Análisis Internacional‘ de la Radio Canaria examina este jueves 6 de noviembre a las 18:30 horas el ascenso de Javier Milei tras las recientes elecciones legislativas en la República Argentina.

El experto Roberto Mansilla desgranará las implicaciones de su victoria en el Senado, las reformas económicas que se avecinan y el significativo apoyo financiero recibido por parte de Estados Unidos. El programa completará su análisis global con la reflexión del exembajador Jorge Dezcallar sobre el desorden geopolítico mundial, la tensión China-EE. UU. y la situación en Marruecos y el Sahel.

Esta semana ‘El Análisis Internacional’ de la Radio Canaria examina el resultado de las recientes elecciones legislativas en Argentina este jueves 6 de noviembre a las 18:30 horas.

Javier Milei está ganando fuerza en su país. Se ha impuesto en el Senado, donde ha triplicado sus votos, y ha dado un salto importante en la cámara baja. Con el apoyo del partido conservador moderado del expresidente Mauricio Macri es muy probable que el líder político de derechas tenga vía libre para aprobar algunas de sus principales reformas económicas. Las más destacadas, según ha avanzado el mismo Milei, son las reforma laboral y la tributaria.

El factor Trump y el desplome del Kirchnerismo

‘El Análisis Internacional’ entrevista al experto en políticas de América Latina Roberto Mansilla. Le preguntarán también por el importante apoyo económico que Milei ha recibido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Son unos 20 mil millones de euros en principio para estabilizar la moneda argentina. Incluso Washington no descarta una ayuda similar para respaldar la deuda argentina.

Otro de los temas que se planterán a Roberto Mansilla es la situación en la que queda la oposición. Sin duda el kirchnerismo vive sus momentos más bajos en las últimas décadas. Sus gobernadores ya se están viendo obligados a negociar con Milei medidas para lograr fondos suficientes para gestionar sus regiones.

Néstor Kirchner, fundador del Kirchnerismo. Fuente: Wikipedia.

La perspectiva geopolítica global de Jorge Dezcallar

El otro asunto que aborda esta semana ‘El Análisis Internacional’ es la situación del actual sistema internacional desde el prisma del exembajador de España en Marruecos, Jorge Dezcallar. Ha estado hace unos días en Gran Canaria ofreciendo una conferencia donde ha reflexionado sobre los actuales cambios geopolíticos, la relación China-Estados Unidos, el desorden del Sahel y las protestas que estas semanas hemos visto en Marruecos.