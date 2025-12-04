El espacio examina el dramático destino para micro estados insulares como Tuvalu y Kiribati y la insostenible situación que afecta a sus habitantes

También repasa la geopolítica de la guerra de Ucrania, analizando el estancamiento de las negociaciones de alto el fuego provocado por la inflexibilidad rusa

Familias de países como Kiribati están siendo invadidas por el océano debido al incremento del nivel del mar.

Las consecuencias del cambio climático, y de manera especial el incremento del nivel del mar, es uno de los asuntos que aborda ‘El Análisis Internacional’ de la Radio Canaria este jueves 4 de diciembre a partir de 18:30 horas. El espacio examina la cumbre del clima de Brasil, celebrada en la ciudad de Belem, las principales conclusiones, pero de manera especial se centra en países muy amenazados con la subida del nivel del mar.

Entrevista a Beatriz Sánchez Mojica profesora adjunta de la Universidad IE de Madrid e investigadora independiente. Le plantearán la agonizante situación de micro estados insulares en el océano Pacífico, como Tuvalu o Kiribati. Están condenados a la desaparición, con la consecuente situación insostenible de sus habitantes que se quedan sin país. ¿Quién los acogerá, tendrán visados, serán de manera continua? Pero el problema también comienza a afectar a zonas de La India, China e incluso Bangladesh.

Lo que Kiev está dispuesto a perder por un alto al fuego

El otro tema que aborda esta semana ‘El Análisis Internacional’ es la negociación entre Estados Unidos, Rusia, por un lado, y Ucrania, Unión Europea y Washington por otro, para intentar alcanzar un alto el fuego. A pesar de los intentos y las presiones del líder de EEUU, Donald Trump, las conversaciones se están empantanando de manera continúa. La inflexibilidad del presidente ruso es sin duda la principal razón para que esta guerra continúe.

‘El Análisis Internacional’ entrevista a Oleksandr Slyvchuk, politólogo ucraniano, a quienes le plantearán cuáles son los principales obstáculos para detener esta guerra. También hasta qué punto estará Kiev dispuesta a ceder parte de su territorio, o reducir su Ejército y renunciar a ser miembro de la OTAN, para lograr un alto el fuego.