El espacio sobre política internacional de la Radio Canaria regresa para abordar la violencia política en Estados Unidos tras el asesinato de Charlie Kirk

También investigará sobre la marcha de las negociaciones entre Hamás e Israel para el alto al fuego en Gaza

‘El Análisis Internacional‘ de la Radio Canaria vuelve este jueves 9 de octubre a las 18:30 horas para explicar a la audiencia las claves de la actualidad mundial. En esta ocasión, el espacio que presenta Javier Granados pasa por la tensa espera en Oriente Medio, y en gran parte del mundo, para conocer cómo terminan las negociaciones que Hamás e Israel mantienen, de manera indirecta en Egipto, para detener la guerra en la Franja de Gaza.

Hamás ha sorprendido aceptando parte del plan propuesto por EEUU, y sobre todo con devolver a todos los rehenes israelíes que mantiene, que es su principal baza de negociación. Entrevista a José Abú Tarbush, profesor de RRII en la ULL y coautor de los libros, junto a Isaías Barreñada, «Palestina de los acuerdos de Oslo al Apartheid», y el recientemente publicado «Después del Genocidio».

El asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk es uno de los asuntos que aborda esta semana ‘El Análisis Internacional’ de la Radio Canaria. Lo mataron de un disparo en una universidad de Utah cuando daba un discurso defendiendo las políticas de Donald Trump. Es un hecho más, y son muchos, que demuestran el alto nivel de violencia política en EEUU.

Charlie Kirk en la universidad de Utah antes de ser asesinado.

Precisamente examina el significado de este término que implica utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos. Entrevista a Carlota García Encina, investigadora principal de EEUU y Relaciones Trasatlánticas del Real Instituto Elcano, para conocer las razones por las que la violencia política se ha incrementado en Estados Unidos desde hace meses. Ahora la tenemos muy presente con el asesinato de Kirk, pero no debemos olvidar los ataques que sufrió la expresidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosy, o el intento de asesinato de Donald Trump durante la pasada campaña electoral.

En opinión del programa, Violencia Política es un término que se puede definir como el uso de la fuerza o la intimidación para influir sobre personas públicas, procesos políticos, o incluso colectivos.