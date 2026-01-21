La dura realidad de Venezuela

La situación en el país suramericano centra el contenido de El Análisis Internacional de La Radio Canaria, este jueves a las 18:30 horas, y contará con dos invitados desde Caracas.

Tres semanas después de la drástica decisión del Gobierno de Estados Unidos de capturar por asalto a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, se han producido algunos movimientos en la política venezolana calificados de tibios por una amplia mayoría dentro y fuera de Venezuela. «Así es, hemos asistido a la muestra de total colaboración con Washington manifestada por la nueva máxima dirigente venezolana, Delcy Rodríguez y a la puesta en libertad de alrededor de 150 presos políticos. Pero poco más», avanza Javier Granados, conductor de El Análisis Internacional.

Javier Granados, conductor y director de El Análisis Internacional en La Radio Canaria

Seguridad

El Análisis Internacional entrevista al abogado venezolano Omar Linares para conocer cómo es el día a día en su país, y, sobre todo, si se notan cambios sociales. «Una de las grandes demandas de la sociedad venezolana es más seguridad y un alivio económico ante las restricciones que sufren, aunque por ahora no se ha visto ningún cambio», señala Linares. Distintas voces de la sociedad venezolana parecen coincidir en que la única novedad ha sido la liberación de unos 160 presos políticos, la mayoría periodistas y personas extranjeras o con doble nacionalidad. También se han escuchado en diversos medios internacionales la queja de familias de militares presos porque ninguna de ellos, según dicen, ha sido liberado.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada en Venezuela.

El Análisis Internacional entrevista también a Graciela Urdaneta, economista jefa de la Consultora Ecoanalítica, radicada en Caracas, sobre la economía del país, sus desafíos y esperanzas ante la intervención de Estados Unidos, y, claro está, sobre la situación del sector petrolero.

Inflación

Y de inflación, que es, sin duda, «la mayor de las amenazas para el día a día de la población venezolana», avanza Urdaneta. La clase empresarial, entre tanto, denuncia la escasa seguridad jurídica en el país, y como ello aleja a muchos inversores pese a que la intervención de Estados Unidos en el país que algunos sectores inversionistas interpretan como «garantía» para invertir en Venezuela.