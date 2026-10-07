‘El Análisis Internacional’ reflexionará sobre la designación de Fátima el Mansouri al frente del Gobierno de Marruecos

El programa de La Radio Canaria dedicará buena parte de su entrega, este jueves a las 19:30 horas, a desmenuzar el resultado de las urnas en el país vecino

Marruecos celebró elecciones hace dos semanas y como resultado visible una mujer, Fátima el Mansouri, tomará las riendas del Gobierno por vez primera en la historia del país alauita. Javier Granados, director y conductor de ‘El Análisis Internacional’, reflexionará este jueves a las 19:30 horas en La Radio Canaria, acerca de si cabe esperar algún cambio en clave interna y en política exterior, o si, como parece previsible, todo continuará igual, ya que el monarca, Mohamed VI, seguirá teniendo amplias competencias en los asuntos estratégicos del Estado, en materia de defensa y en política exterior.

Fátima el Mansouri, primera mujer en hacerse cargo del Gobierno en Marruecos

«Seguirá inalterable con una coalición de partidos, la misma coalición que ha gobernado en los últimos años, con la única variante de que el Partido de la Autenticidad y Modernidad, (PAM), el más cercano al monarca, estará al frente de la coalición bajo la dirección de Fátima el Mansouri, alcaldesa de Marrakech hasta la fecha y primera mujer en tomar las riendas del Gobierno en la historia de Marruecos», comenta Javier Granados, director y conductor del programa.

Javier Granados dirige y conduce ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

La abstención más alta en veinte años

Marruecos tiene Parlamento, partidos y un jefe del Gobierno surgido de las urnas, pero el monarca dirige las áreas estratégicas de un país con cerca de 39 millones de personas, de las cuales más de una cuarta parte, (26 por ciento), son adultos jóvenes de entre 15 y 29 años, la mayor parte en paro o con trabajos ‘informales’ con escasa seguridad y poco beneficio.

Alrededor de 27 millones de personas tienen edad de votar, pero en estos comicios del pasado mes de septiembre solo 15 millones figuraban registradas en el censo electoral, y de éstos quince millones casi el 60 por ciento no acudió a las urnas. En definitiva, apenas seis millones de personas, –sobre un total de 39 millones–, deciden la composición del Parlamento de Marruecos, y además este Parlamento no puede tomar decisiones sobre las grandes áreas estratégicas como la política energética o la política exterior del país. ¿Hablamos de Democracia?.

Mohamed VI, monarca de Marruecos

Un asunto que ‘El Análisis Internacional’ planteará al periodista marroquí Nabil Driouch, buen conocedor tanto de la actualidad politica de su país como de las relaciones entre Marruecos y España. “Será un asunto primordial para entender qué ocurre y porqué estos niveles de abstención que rozan el 60%, y que demuestran el hartazgo y la desconexión de millones de marroquíes con las clases dirigentes de su país”, añade Granados.

España y Marruecos

España es el primer socio comercial de Marruecos con intercambios bilaterales superiores a 22.500 millones de euros anuales y más de 350 empresas españolas instaladas en el país. Infraestructuras, ferrocarril, energía, automoción, turismo, tecnología y logística están entre los sectores con mayor presencia española. Serán parte de esta conversación otros asuntos de enorme calado para España como son la gestión migratoria, la cooperación policial, las fronteras en Ceuta y Melilla. Y después está el Mundial de fútbol”, aporta Javier Granados.

Habrá también unos minutos al cierre del programa para valorar el presente y futuro de Naciones Unidas, (ONU), organización que atraviesa horas bajas y que está seriamente afectada por una crisis financiera y de legitimidad. El magacín de La Radio Canaria entrevistará a José Ángel López Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, a quien planteará si considera viable revitalizar este organismo internacional.